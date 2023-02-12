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Yarısı yıkılan binanın 11'inci katında buzdolabı asılı kaldı

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#Adana#Çukurova#Buzdolabı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 20:22

Adana'nın Çukurova ilçesinde ikinci depremde yarısı yıkılan Kubilay Apartmanı'nda, yıkım çalışmaları sürüyor. 12 katlı binanın yıkımının tamamlanması ile enkaz altında kalan Bekir (55) ile oğlu İrfan Yiter'i (32), kurtarma çalışması yapılacak. Binanın yıkılan tarafında ise 11'inci katta bir buzdolabının asılı kaldığı görüldü.

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Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Bu illerden biri olan Adana'da, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki Kubilay Apartmanı, ilk depremin ardından boşatıldı. İddiaya göre, 7'nci katta oturan Bekir ile oğlu İrfan Yiter, 6 Şubat günü öğle saatlerinde binaya girip, evlerine çıktı. Bu sırada Elbistan merkezli ikinci deprem yaşandı, Kubilay Apartmanı'nın yarısı yıkıldı. Baba ile oğlu, yıkılan kısımda enkaz altında kaldı. Ekipler, binanın kalan kısmının da yıkılabileceği riski nedeniyle arama-kurtarma çalışması başlatamadı.

Depremin 7'nci gününde 12 katlı Kubilay Apartmanı'nın ayakta kalan kısmını yıkma çalışmaları sürüyor. Çevredeki binalar nedeniyle yıkım, kontrollü gerçekleştiriliyor. Binanın yıkılan enkazında kalan Bekir ile oğlu İrfan Yiter'i, kurtarma çalışmaları ise yıkım işleminden sonra yapılacak. Diğer yandan binanın yıkılan tarafında, 11'inci katta bir buzdolabının asılı kaldığı görüldü.

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#Adana#Çukurova#Buzdolabı

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