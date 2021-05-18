Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu?

19 Mayıs günü bankalarda işlem yapacak olanlar "Yarın bankalar açık mı" sorusunu araştırıyor. Para işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların sorguladığı yarın bankalar açık mı sorusu araştırma konusu oldu. Peki yarın bankalar açık olacak mı? 19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu? İşte bu sorunun cevabı...

Yarın bankalar açık mı?

Bankalarda işlem yapacak olanlar 18 Mayıs günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayabilirler. 19 Mayıs'ta ise resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. Ancak bankalar 20 Mayıs günü çalışmalarına devam edeceklerdir.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara