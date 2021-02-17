Yarım saatte 3 kaza

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Bursa’da 4 gündür süren yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi, 1'nci Fatih Caddesi, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Bazı araçlar trafikte mahsur kalırken, bazıları ise kayarak kazaya neden oldu.

Fatih Caddesi'nde yarım saatte 1’i otobüs 3 araç, sürücülerinin kontrolünden çıkarak park halindeki diğer araçlara çarparak durdu. 8 araçta maddi hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Trafiğe çıkan sürücülerinin, yaşadıkları zor anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.