Yarım maskeyle dolaşmayın

Fahrettin Koca koronavirüs rakamlarının iyice artması üzerine, sosyal medyadan sürekli paylaştığı maske ve yüz yüze görüşme uyarılarını yineledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskenin düzgün kullanımını gösteren, sevdiklerimizle yüz yüze değil uzaktan iletişim kurmaya teşvik eden fotoğraflarla birlikte şu mesajları paylaştı:

TEKNOLOJİDEN YARDIM ALIN

“Sevdiklerimizi riskten korumak için teknolojiden yardım alalım. Yüz yüze görüşme telefonla da mümkün. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, sık sık arayalım. Bir görüşme değilse bile, belki ikisi, bir ziyaret yerine geçer. Unutmayın: Büyükler, kurallara uyanları daima takdir eder.



DAHA ÇOK BURUNDAN BULAŞIYOR

Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir. Örneğin, burun açıkta bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanız mümkün. Virüs yükü arttıkça da hastalık ağırlaşır. Maskenizden tam yararlanın. Hastalığın önünü kesin. Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın.”

KURALLAR EVDE GEÇERSİZ

Bakan Koca dün pazar uyarısında “Bugün pazar. Evinizde, ailenizle zaman geçirin. Başkalarıyla paylaşacağınız mekânlarda risk almayın. Mecburiyetiniz yoksa en güzeli bu! Giderek artan COVID-19 riskine karşı, kuralların geçersiz olduğu tek yer eviniz” mesajını iletti.