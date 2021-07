Kızını kucağına alıp, komşularına sığınan Rukiye Ay, hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Ay, Cumhuriyet Başsavcılığı ve eşinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ay, tutuklandı.

‘İYİ HAL’ İNDİRİMİ ALDI

Geçen hafta görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Ali Ay’ı, ‘silahla canavarca hisle eşe karşı kasten yaralama’ suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ay’ın cezasında ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak, 3 yıl 9 aya hapis cezası verdi.

Karara itiraz edip İstinaf Mahkemesi’ne başvuracaklarını belirten Rukiye Ay, şunları söyledi: “Benim canımın yandığı kadar ceza almasını istiyorum. Onun dediği oldu. Bana ‘Seni öldürürsem, 5 yıl ceza alırım, 3 yıl yatar çıkarım’ diyordu. Ben her an tetikteyim. Her an karşıma çıkıp kızıma veya bana bir zarar verecek diye bekliyorum. Yaptığı işi yarım bırakmayacak.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara