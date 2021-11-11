Yargıtaydan eski savcı Osman Şanal'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezasına onama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu?#Travis Scott
Fenerbahçede beklenen golcü kararı Eşi de transferi paylaştı, geliyor...Fenerbahçe'de beklenen golcü kararı! Eşi de transferi paylaştı, geliyor...#Fenerbahçe
Gölge gibi takip edildiler Tosuncuk operasyonunda çarpıcı detaylar...Gölge gibi takip edildiler! Tosuncuk operasyonunda çarpıcı detaylar...#Çiftlik Bank
Bakan Kurum açıkladı Makinalar hazırlanıyor, 2 ay kaldıBakan Kurum açıkladı! Makinalar hazırlanıyor, 2 ay kaldı#Murat Kurum
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
DSÖ ve CDCden korkutan uyarı... Kovid-19 sebep oldu: Yeni salgın yoldaDSÖ ve CDC'den korkutan uyarı... Kovid-19 sebep oldu: Yeni salgın yolda!#DSÖ
Sezon henüz açılmadı ama... Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 70i aştıSezon henüz açılmadı ama... Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 70'i aştı#Kış Turizmi
Disipline sevk edilecek mi İYİ Partiden Lütfü Türkkan kararıDisipline sevk edilecek mi? İYİ Parti'den Lütfü Türkkan kararı#LÜTFÜ TÜRKKAN
Ezber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyorEzber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyor!#Koronavirüs
Dünyanın konuştuğu skandalda yeni görüntüler yayınlandı Mide bulandıran detaylar...Dünyanın konuştuğu skandalda yeni görüntüler yayınlandı! Mide bulandıran detaylar...#Rusya
Mecliste yüksek tansiyon Lütfü Türkkan gerilimi...Meclis'te yüksek tansiyon! 'Lütfü Türkkan' gerilimi...#TBMM
Tartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke ettiTartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar! Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke etti#Dave Portnoy
Meghan yeni elbiseyle, Kate 10 yıllık gömlekle: ABDde kraliyet hayatıMeghan yeni elbiseyle, Kate 10 yıllık gömlekle: ABD'de kraliyet hayatı#Meghan Markle
Yok artık ZeynepYok artık Zeynep!#Zeynep Tokuş
HABERLERGündem Haberleri

Yargıtaydan eski savcı Osman Şanal'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezasına onama

#Fetö#Terör#Yargıtay
Yargıtaydan eski savcı Osman Şanala FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezasına onama

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ergenekon soruşturmasının Erzincan ayağını yürüten ve dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i makamında gözaltına aldıran eski özel yetkili savcı Osman Şanal'a Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

Haberin Devamı

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince 24 Mayıs 2019'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılan Şanal hakkındaki hüküm, temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi.

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı ve hükme esas alınan delillerin hukuka uygun şekilde elde edildiği sonucuna varan Daire, Şanal'a verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

ŞANAL'IN ÖRGÜTSEL EYLEMLERİ GEREKÇELİ KARARDA YER ALMIŞTI

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Şanal'ı yargılayan Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, sanığın örgütsel eylemleri de yer almıştı.

Buna göre, 1999'da savcı olarak atanan Şanal, sırasıyla Başmakçı, Arpaçay, Türkoğlu, Erzurum, Konya ve Düzce savcısı olarak görev yaptı. FETÖ irtibatı nedeniyle 16 Temmuz 2016'da gözaltına alınan Şanal, bir hafta sonra meslekten ihraç edildi.

Cep telefonu ve ADSL hattı üzerinden örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u 30 Kasım 2014 ile 20 Ocak 2015 tarihleri arasında kullandığı belirlenen Şanal'ın, bu sürede programa 760 kez bağlandığı tespit edildi. Şanal'ın o dönem görev yeri olan Konya Adliyesi'nin kablosuz ağı üzerinden de programı kullandığı raporlara yansıdı.

Haberin Devamı

HTS analiz çalışmaları sonucu Şanal'ın örgütün kapatılan kurumlarından "Kimse Yok Mu" derneği ile 43 kez iletişime geçtiği de belirlendi.

ÖRGÜTÜN YARGI YAPILANMASINDA YER ALDI

Örgütün yargı yapılanmasında yer aldığı deliler ışığında belirlenen Şanal'ın, üniversite yıllarından itibaren FETÖ ile irtibatlı olduğu tanık ve müşteki beyanlarında yer aldı.

Gerekçeli kararda, mesleğe atandıktan sonra da örgütle bağlantısını sürdüren Şanal'ın savcılık yetkilerini kullanmak suretiyle örgütün amacına hizmet ettiği vurgulandı.

Şanal'ın FETÖ'nün talimatları doğrultusunda hareket ederek haksız yere soruşturmalar açtığına işaret edilen gerekçeli kararda, şu tespitler yer aldı:

"Şanal'ın savcı olarak görev yaptığı yerlerde örgüt hiyerarşisi içinde terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgütün talimatı ile Erzurum özel yetkili savcısı olarak görev yaptığı dönemde hukuka aykırı iş ve işlemler yaptığı, soruşturmalar yürüttüğü, kişileri gerçek dışı beyanlar vermeye zorladığı, örgütün talimatları doğrultusunda soruşturmalar başlattığı, iddianameler tanzim ettiği, gözaltına alıp uzun süre tutuklu kalmalarına neden olduğu anlaşılmıştır."

FETÖ'nün kendisine tehdit olarak gördüğü kişilere yönelik her türlü hukuksuzluğa başvurduğu hatırlatılan gerekçeli kararda, bu kapsamda Şanal'ın dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i hedef aldığı ifade edildi.

Haberin Devamı

Gerekçeli karada, "Şanal'ın, Erzincan Ergenekon kumpas davası olarak bilinen davada Cihaner'in gözaltına alınmasında örgüt tarafından özellikle seçildiği ve görevlendirildiği, bu soruşturmaya bazı MİT görevlilerinin de dahil edildiği, Cumhuriyet savcısının sahip olduğu yetkileri kullanmak sureti ile örgütün amacına hizmet ettiği, savcı olarak görev yaptığı yerlerde örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu ortaya çıkmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fetö#Terör#Yargıtay

BAKMADAN GEÇME!

Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT
Ticaret Bakanlığı satıyor Bu otomobiller çok ucuz

Ticaret Bakanlığı satıyor! Bu otomobiller çok ucuz

#Ticaret Bakanlığı
Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk