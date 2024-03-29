Yargıtay’dan emsal karar: Hatalı estetikte doktor suçlu

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SAMSUN’da yaşayan bir kadın, iddiaya göre yüz gerdirme ameliyatı için bir estetik plastik cerrahi kliniğine başvurdu. Ameliyatın ardından kadının yüzünde asimetri ve yanağında çökme meydana geldi. Ameliyatın kesilen saçlı deri içerisinden yapılması gerekirken, görünür yerde yapıldığı için dikiş izi de kaldığını ileri süren mağdur kadın, yüzünde kötü bir görüntü oluştuğunu ve estetik işlemden memnun kalmadığını belirterek işlemi yapan doktor ile kliniğe maddi ve manevi tazminat davası açtı.

ÖNCE KUSURLU SAYILMADI

Davaya cevap veren doktor ile klinik, işlemlerin yüz gerdirme ameliyatına uygun olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, ameliyatın ‘ayıplı’ olarak değerlendirilemeyeceği ve hekimin bir kusurunun olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

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Yerel mahkemenin kararına itiraz eden davacı kadın, dava dosyasını Yargıtay’a taşıdı. Adli Tıp Kurumu raporunda kendisinin fiziki muayene edilmediğini itiraz dilekçesinde anlatan mağdur kadın, “Ameliyat sonrasında yeterince aydınlatılmadım. Yerel mahkemece verilen kararın kaldırılmasını istiyorum” dedi.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, yapılan işlemde doktorun sonuç verme garanti yükümlülüğü olduğunu belirterek yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay’ın gerekçeli kararında, “Sözleşmeye göre doktorun sonuç sağlama garantisi sorumluluğu vardır. Yerel mahkemenin kararı yerinde değildir” denildi.

‘SONUÇ GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR’

İstanbul Barosu Avukatı Dilek Yüksel, “Doktorun sonuç garanti etme yükümlülüğü vardır” dedi. Eskişehir Barosu Avukatı Umut Yanar ise “Siz estetik ameliyat için somut olaydaki gibi bir işlem yaptırırsanız, firma size bu işi özenli ve sadakat yükümlülüğüne uygun olarak yerine getirmek zorundadır ve bu konuda garanti yükümlülüğü vardır” diye konuştu.