Yargıtay’da seçim günü

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Yargıtay’ın 348 üyesi, 4 yıllığına görev yapacak yeni başkanı belirlemek için sandığa gidecek. Seçimde beş aday yarışacak. Yargıtay Başkanı Akarca, yeniden başkanlığa aday. AYM’nin Can Atalay ihlal kararlarına uyulmaması kararını veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal adaylıklarını da açıkladılar.



SEÇİM NASIL YAPILIYOR



Gizli oylamayla yapılan seçimde ilk üç oylamada sonuç çıkmaması halinde, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday yarışıyor. 4. ve 5. oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa; SEÇİM yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanıyor. Seçimde üye tamsayısının salt çoğunluğunun bulunması şart.