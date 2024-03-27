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Yargıtay’da seçim 6. tura kaldı

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#Yargıtay#Seçim#Üye
Yargıtay’da seçim 6. tura kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 07:00

Yargıtay’ın yeni başkanını belirlemek üzere yapılan seçimin beşinci turunda da sonuç alınamadı.

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Başkan Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi geçen pazar itibarıyla dolmuştu. Yargıtay üyeleri yeni başkanı belirlemek için sandığa gitmişti. Seçimin dün sabahki dördüncü turunda, üçüncü turda en yüksek oyu alan üç aday yarıştı. Dördüncü turda adaylardan Akarca 96, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 125, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 105 oy aldı. Bu sonuçla seçim, beşinci tura kaldı. Beşinci tur oylama sonunda adaylardan Akarca 105, Kerkez 127 Şentürk ise 96 oy aldı. Adaylar seçilmek için gerekli 175 oyu alamadığı için seçime bugün 08.00’de yapılacak altıncı tur oylamayla devam edilecek. Altıncı tur oylamasına mevcut adayların yanı sıra yeniden adaylık başvurusunda bulunanlar da katılabilecek.

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#Yargıtay#Seçim#Üye

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