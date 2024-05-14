Yargıtay’da çifte seçim

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 2020 yılında 4 yıllığına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı. Şahin’in görev süresinin haziran ayında dolacak olması nedeniyle dün Yargıtay üyeleri, yeni başsavcı adaylarını belirlemek için sandık başına gitti.

BAŞSAVCILIĞA 5 ADAY SEÇİLDİ

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca yapılan ve 8 adayın katıldığı seçimde Yaşar Şimşek 86, Muhsin Şentürk 77, Hakan Yüksel 56, Mustafa Erol 33, Yusuf Kuzu ise 31 oy alarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adayı olarak belirlendi. Adaylardan mevcut Başsavcı Şahin, Ali Doğan ve Veli Dalgalı ilk 5’e giremediler. Ali Doğan 22, Veli Dalgalı 7 ve Şahin 1 oy aldı. 327 üyenin iştirak ettiği seçimde 4 boş, 10 geçersiz oy kullanıldı.

LİSTE ERDOĞAN’A SUNULACAK

Yargıtay’daki seçimde en çok oyu alan 5 üye, başsavcılık görevi için aday gösterilmiş oldular. Bu beş adayın ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Erdoğan, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek. Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görevde kalacak.

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BAŞKANLIK SEÇİMİ 37’NCİ TURDA

Yargıtay’da dün başkanlık seçimine de devam edildi. Yargıtay Başkanlığı için yarışan adaylardan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk’ün çekilmesine rağmen dünkü 36’ncı turda da başkan seçilemedi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez seçilmek için gerekli 175 oya ulaşamadı. Dünkü oylamada Akarca 111, Kerkez 169 oyda kaldı. Boş 11, geçersiz 36 oy kullanıldı. Seçime bugün 37. turla devam edilecek.