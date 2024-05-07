Yargıtay seçimi: 31. tur da sonuçsuz

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Seçime bugün 32. turla devam edilecek. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın dört yıllık süresi 24 Mart itibarıyla sona ermişti. Yargıtay üyeleri yeni başkan seçmek için 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitmişti. Seçimin 30 turunda adaylardan hiçbiri 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğunu oluşturan 175 oy sınırını geçemedi.

Dünkü 31. oylamada da adaylardan Yargıtay Başkanı Akarca 96 oy, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 107 oy ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 108 oy aldı. 319 üyenin katıldığı oylamada 8 geçersiz oy kullanıldı.