MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya kazada yaralandı
GeriGündem Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya kazada yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.04.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya kazada yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya kazada yaralandı

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya ve 3 yakını yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya (54) yönetimindeki 06 BZA 171 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Kaya ile birlikte otomobilde bulunan kayınbabası İdris (75) ve kayınvalidesi Sabiha Erdem (75) ile oğlu Enes Kaya yaralandı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi