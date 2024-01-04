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Can Atalay kararındaki süreç... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: İtiraz gelmediği sürece dosya gönderilecek

Güncelleme Tarihi:

#Yargıtay#Can Atalay#HDP
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2024 15:16

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, CNN TÜRK yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başsavcı, HDP'nin kapatma davasından Can Atalay dosyasına, kadın cinayetlerine verilen cezalara kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. Şahin, Can Atalay dosyasına ilişkin "İtiraz gelmediği takdirde biz dosyayı mahalline göndereceğiz" dedi.

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CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt'a konuşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

HDP'Yİ KAPATMA DAVASI NE OLACAK?

2 yıldan fazla süre geçti. Davalı parti kendisi kapatmış gibi, faaliyeti yok. DEM Parti adını aldı. Beklemekteyiz, duruşma tarihini AYM belirler.

CAN ATALAY KARARINDA SÜREÇ NE OLACAK?

Dosya 3 ceza karar verdi, bize gönderdi. Dosya şu an bizde. İtiraz gelmediği takdirde biz dosyayı mahalline göndereceğiz.

Can Atalay kararındaki süreç... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: İtiraz gelmediği sürece dosya gönderilecek

 BAŞIBOŞ HAYVANLARLA İLGİLİ YASAL MEVZUAT YETERLİ Mİ?

Hayvanlar sokakta gezmemeli, barınakta olmalı.. Sokakta gezmemesi gerekir. Zamanla sokakta saldırgan oluyor. Bir insana saldırıyor, kontrolden çıkma ihtimali her zaman var. Ya sahipli ya barınakta olmalı. Son düzenleme yapıldı. Küpelenip sokağa bırakma, bu yanlış. Ya barınakta ya sahipli olmalı.

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Can Atalay kararındaki süreç... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: İtiraz gelmediği sürece dosya gönderilecek

KADIN CİNAYETLERİNE VERİLEN CEZALAR

Verilen ceza en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet. Eskiden bunun karşılığı idamdı. Suç işlerken kimse ağırlaştırılmış müebbet var diye işlemiyor. İstanbul sözleşmesi ile cinayetlerin ilgisi yok. Sözleşme varken de işleniyor, yokken de işleniyor. Yeteri kadar cezası var.

"HAMİLE KADINI KATLEDENE İDAM CEZASI OLMALI"

Hatta bana göre suçu ispat edilenin idam cezası olmalı diye düşünüyorum. Bazı suçlarda idam olmalı. Hamile kadını sayısız bıçak darbesi ile katleden bir insana ağırlaştırılmış hapis yerine, idam olmalı. Ağırlaştırılmış müebbet caydırıcı olmuyor.

 

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#Yargıtay#Can Atalay#HDP

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