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Haber Giriş: 24.03.2020 - 16:59,Son Güncelleme:/

Yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca kimdir? Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'nın biyografisi

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Yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca kimdir? Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'nın biyografisi
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Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi. İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Mehmet Akarca, sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. Peki, Yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca kimdir? İşte Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'nın biyografisi...

Yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 21.01.1963 tarihinde Şirvan’da dünyaya geldi. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya’da kısa dönem olarak yaptı. 

İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Mehmet Akarca, sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

18.01.2010 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mehmet Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 21.10.2013 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığı’na seçilmiştir. Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı’nca 18.05.2015 tarihinde 1. kez, 21.05.2019 tarihinde 2. kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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