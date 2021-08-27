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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 27.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: ‘Sosyal medya düzenlemesi şart’

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: ‘Sosyal medya düzenlemesi şart’

Yargıtay'ın, İncek’teki yeni hizmet binası yeni adli yılın da başlayacağı 1 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.  Binanın açılışı ile 2021-2022 adli yıl açılış töreni aynı gün yapılacak. Yeni hizmet binasını medyaya tanıtan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, hükümetin üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinin çıkarılmasının şart olduğunu söyledi.

GÜVEN HER GÜN ARTIYOR

Akarca yaptığı kısa açıklamada özetle şöyle dedi:

Sosyal medyaya Almanya modeli... Yeni yasada sosyal medya maddeleri
Sosyal medyaya Almanya modeli... Yeni yasada sosyal medya maddeleri

“Yargıya güven sanıldığı gibi az değil, gerçekten de yargıya güven her gün daha da artmaktadır.

Sosyal medyada öyle haberler çıkıyor ki, birisi serbest bırakılsa sosyal medyada beraat etmiş gibi yansıtılıyor. İşin esası tutuksuz yargılamadır. Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenleme yapılmalı. Örnekleri var, Avrupa’da düzenlemeler yapılmış, hatta biz geciktik bile. IP adresleri belirlenemediği için hakaret suçlarında tespit yapılıp cezalandırılma yoluna gidilemiyor. ”

Sosyal medya düzenlemesi ne getiriyor
Sosyal medya düzenlemesi ne getiriyor?

YARGITAY KİRACI OLMAKTAN KURTULDU

Yargıtay artık tek binada hizmet verecek. Binanın dekorasyonu için 14 kişilik bir komisyon kuruldu. Atatürk resimlerinden mobilyalara kadar bu komisyon karar verdi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: ‘Sosyal medya düzenlemesi şart’

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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