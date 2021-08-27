Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: ‘Sosyal medya düzenlemesi şart’

GÜVEN HER GÜN ARTIYOR

Akarca yaptığı kısa açıklamada özetle şöyle dedi:

“Yargıya güven sanıldığı gibi az değil, gerçekten de yargıya güven her gün daha da artmaktadır.

Sosyal medyada öyle haberler çıkıyor ki, birisi serbest bırakılsa sosyal medyada beraat etmiş gibi yansıtılıyor. İşin esası tutuksuz yargılamadır. Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenleme yapılmalı. Örnekleri var, Avrupa’da düzenlemeler yapılmış, hatta biz geciktik bile. IP adresleri belirlenemediği için hakaret suçlarında tespit yapılıp cezalandırılma yoluna gidilemiyor. ”

YARGITAY KİRACI OLMAKTAN KURTULDU

Yargıtay artık tek binada hizmet verecek. Binanın dekorasyonu için 14 kişilik bir komisyon kuruldu. Atatürk resimlerinden mobilyalara kadar bu komisyon karar verdi.

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