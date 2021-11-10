Yargıda e-Duruşma dönemi başladı

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Hukuk mahkemelerinde avukatların sesli ve görüntülü şekilde çevrimiçi olarak duruşmalara katılmalarına olanak sağlayan e-Duruşma sistemi, dün Türkiye çapında 81 ilde ve 1400 hukuk mahkemesinde uygulanmaya başladı. Sistemin güçlendirilmesi ve etkinliğinin arttırılmasıyla yıl sonuna kadar e-Duruşma uygulayan mahkemeye sayısı, 2 binin üzerine çıkarılacak.

BAKANLIK MÜHENDİSLERİNCE GELİŞTİRİLDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Gül, paylaşımda “Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan e-Duruşma 81 ilimizde uygulanmaya başladı. Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor” dedi.

İSTANBUL’DA 518 MAHKEMEDE YAPILIYOR

e-Duruşma Ankara’da 236 ve İstanbul’da 518 hukuk mahkemesinde uygulanıyor. Ayrıca 28 büyükşehirdeki 173 mahkemeye ek olarak 51 ilde 473 mahkemede aktif hale getirildi. Böylece 81 ildeki 1400 hukuk mahkemesinde sesli ve görüntülü duruşmalara katılım imkanı sağlandı.

AVUKATLAR TALEP EDİYOR

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Avukatlar, UYAP Avukat Portalı’ndan gerekçesini yazarak e- Duruşma talebi gönderiyor. Hâkimin kabul etmesi halinde duruşmaya video konferansla bağlanabiliyor.

36 BİN 567 KEZ KULLANILDI

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hayata geçirilen e- Duruşma, yargılamalarda emek ve zaman tasarrufu sağlıyor. e-Duruşma sistemi 15 Eylül 2020’de salgın döneminde başlatıldı. Pandemide yoğun ilgi gören sistem, bugüne kadar 36 bin 567 kez kullanıldı.

HANGİ İLDE, HANGİ MAHKEMEDE KURULDU?

Sistem, Ankara, Ankara Batı, İstanbul, İstanbul Anadolu, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Beykoz, Silivri, Çatalca, Şile, Adalar, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kilis, Muş, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Tokat, Amasya, Yozgat, Sinop, Kastamonu, Çorum, Nevşehir, Niğde, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu, Düzce, Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Yalova, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde, diğer 28 büyükşehir adliyelerinde ise icra hukuk, tüketici ve kadastro mahkemelerine kurularak uygulanmaya başladı.