Yaren Leylek New York Times’ın gündeminde

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Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz’ın kayığına konan ‘Yaren’, bu yıl da 13’üncü kez geldi. 29 Şubat’ta Eskikaraağaç’a gelen ‘Yaren’ leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konup beklenen görüntüleri verdi. ‘Yaren’den 7 gün sonra eşi ‘Nazlı’ da Eskikaraağaç’a geldi. ‘Yaren’ ile ‘Nazlı’nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.

ABD’DEN KARACABEY’E GELDİLER

New York Times Türkiye Büro Şefi Ben Hubbard, muhabir Şafak Timur ve foto muhabiri Ivor Prickett ile birlikte Karacabey’e gelerek, Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin hikâyesini araştırdı. Ekip, Adem Yılmaz ve köy sakinleriyle röportaj yaptı. Ekip, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile de bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özkan, Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin, bölge için bir marka değeri haline geldiğini ifade ederek, “Şu an Eskikaraağaç köyüne Adem Amca ve Yaren leyleği görmeye yüzlerce turist geliyor. Adem Amca ve Yaren leylek hem kırsal kalkınmaya hem doğaya dikkat çekmeye hem de ekoturizme öncülük eden bir hikâye oldu” dedi.