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Yaren Leylek New York Times’ın gündeminde

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#Yaren Leylek#New York Times#Adem Yılmaz
Yaren Leylek New York Times’ın gündeminde
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 07:00

TÜRKİYE’yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile ‘Yaren’ leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikâyeye dönüştü.

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Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz’ın kayığına konan ‘Yaren’, bu yıl da 13’üncü kez geldi. 29 Şubat’ta Eskikaraağaç’a gelen ‘Yaren’ leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konup beklenen görüntüleri verdi. ‘Yaren’den 7 gün sonra eşi ‘Nazlı’ da Eskikaraağaç’a geldi. ‘Yaren’ ile ‘Nazlı’nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.

Yaren Leylek New York Times’ın gündeminde

ABD’DEN KARACABEY’E GELDİLER

New York Times Türkiye Büro Şefi Ben Hubbard, muhabir Şafak Timur ve foto muhabiri Ivor Prickett ile birlikte Karacabey’e gelerek, Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin hikâyesini araştırdı. Ekip, Adem Yılmaz ve köy sakinleriyle röportaj yaptı. Ekip, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile de bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özkan, Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin, bölge için bir marka değeri haline geldiğini ifade ederek, “Şu an Eskikaraağaç köyüne Adem Amca ve Yaren leyleği görmeye yüzlerce turist geliyor. Adem Amca ve Yaren leylek hem kırsal kalkınmaya hem doğaya dikkat çekmeye hem de ekoturizme öncülük eden bir hikâye oldu” dedi.

 

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#Yaren Leylek#New York Times#Adem Yılmaz

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