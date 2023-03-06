Yardım doğru yapılmalı

Haberin Devamı

Depremin ilk gününden itibaren Türkiye büyük bir yardımlaşma içine girdi. Bireysel yardım yapmak isteyen bazı kişilerin davranışları ise depremzedeleri üzdü. Sosyal medyada Antakya’da bulunan bir depremzede “Biz daha önce çadırda yaşayan ya da dilenen insanlar değildik. Biz depremzedeyiz ve mağdur olduk. Lütfen acıyormuş gibi yaklaşmayın” şeklinde paylaşım yaptı.

HASSASİYET GÖSTERİLMELİ

Birçok depremzedenin “Bize acıyarak bakmayın” ya da “Biz dilenci değiliz” şeklinde serzenişleri özellikle bireysel yardımlarda dikkatli olunması gerektiğini gösterdi. Yardım yapılırken depremzedelerin ruhsal hassasiyetleri göz ardı edilmemeli ve insanlık onuruna yakışır şekilde yapılmalı. Uzmanlar depremzedelerin ruhsal durumlarına ve bu konuda dikkat edilmesi gereken hassasiyetlere dikkat çekti.

Haberin Devamı

‘DİKKAT ETMEK GEREK’

Psikiyatrist Prof. Dr. Tamer Aker şunları söyledi: “Yardım ve desteğin hem öznel hem de nesnel boyutu var. Nesnel boyutu ne kadar kira yardımı yapıldı, ne kadar kıyafet gönderildi gibi şeyler. Ancak işin bir de öznel tarafı var. Yardımın nasıl değerlendirildiği gibi. Bu yardımlar kişiye kendisini dilenci gibi de hissettirebilir, çok yetersiz de bulunabilir. Kendisini tatmin de etmeyebilir. Baktığımızda bazı yardımların sokaklarda atıl vaziyette durduğunu görebiliyoruz. İnsanlar oradan seçmek zorunda kalıyor. Dikkat etmek gerek. İnsan onuruna ve saygınlığına uygun şekilde ulaştırılması gerekiyor. Depremler ve benzer afetler zihnimizde olan güven duygusunu yerle bir eder. Bunu iyileştirmenin en önemli yollarından biridir yardım eli uzatmak. Bunu güven ilişkisi içerisinde yapmaya çalışmak çok faydalı olur.”

‘ONLAR İÇİN YIKICI BİR DURUM’

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Kırpınar ise “Evi, işi olan depremzedeler için ekmek veya çorba kuyruğunda beklemek veya birilerinin getireceği bir giysiyi giymek yıkıcı bir durum gibi algılanabilir. Bu durumdaki kişilere yardım götürenlerin, çok saygılı davranmaları, yardım malzemesi değil de onların kendi eşyasını götürüyormuş gibi davranmaları çok önemli” dedi.

Haberin Devamı

GÖNÜLLÜYE İHTİYAÇ VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Yenikapı’daki koordinasyon merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel çalışmalara devam ediliyor. Sayıları giderek azalan gönüllü çalışanlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan kolileri afet bölgesine ulaştırmak için çalışıyor. İçerisinde temizlik ve hijyen malzemeleri bulunan 15 bin adet hijyen çantası, İBB tarafından 8 Mart’a özel Antakya ve Samandağ’da kurulacak kadın çadırlarında depremzedelere dağıtılacak. Kadınlar Günü için hazırlanan ve 8 Mart’ta sahaya inecek olan mor otobüsler ise afet bölgelerinde gezerek 2 ay depremzedelere psikososyal destek verecek.

ACİL İHTİYAÇLAR

Haberin Devamı

İlk zamanlarda oluşan yoğunluğun azaldığı Yenikapı’da gönüllü vatandaşlara ihtiyaç olduğunu ve bağışların da durma noktasına geldiğine dikkat çeken yetkililer, İstanbulluları yardıma çağırdı. Yetkililer deprem bölgesi için acil olarak hijyen malzemeleri, içme suyu, gıda ürünleri ve çadırlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

AFAD İHTİYAÇ LİSTESİ

Haberin Devamı

- AFAD deprem bölgesinden gelen bilgiler doğrultusunda öncelikli ihtiyaç listesini sık sık güncelliyor. AFAD’ın son günlerde güncellediği öncelikli ihtiyaç listesinde bu malzemeler yer alıyor.