Yardım çığlıkları çok konuşulmuştu... Yeniden gözaltında!

Fatma Yasak'ın ihbarıyla gözaltına alınan Alper Tasalı, soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklama istemiyle nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, nöbetçi hakimlik de adli kontrol tedbiri uyguladığı Tasalı'yı serbest bırakmıştı.

ŞÜPHELİ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Bu karara soruşturma savcılığınca itiraz edildi. İtirazı değerlendiren hakimlik, şüpheli Tasalı hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Bu karar sonrası şüpheli, tekrar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Alper Tasalı'nın yarın Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

OLAY

Fatma Yasak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla araca bindirilip Silivri'ye boş araziye götürülmeye çalışıldığını, şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini öne sürerek, yardım istemişti.

Fatma Yasak, eşiyle yaşadığı sıkıntıları ve maruz kaldığını ifade ettiği şiddet olaylarını da paylaşımlarında anlatmıştı.

KADES UYGULAMASINDAN POLİSE ÇAĞRI GÖNDERDİ

Paylaşımlarında, "20 Ağustos'ta iş görüşmesine giderken bir araçla yaklaşan eşi Tasalı'nın elindeki silahla, ateş edip korkutarak kendisini zorla arabaya bindirdiğini ve araca binerken KADES uygulaması üzerinden 3 defa çağrı gönderdiğini" belirten Yasak, "eşinin kendisini Silivri'ye boş bir araziye götürdüğünü ve KADES'ten ihbarını gören ekiplerin kendisini aradığını" aktarmıştı.

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