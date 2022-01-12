Yarasa gübresi nedir, faydaları nelerdir?

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Yarasalar gece hayvanlarıdır, gündüz uyur geceleri mağaralarından çıkarlar ve yüzlerce böceği yerler. Bu şekilde doğada doğal bir denge sağlarlar. Gece yenen böcekleri gündüzleri sindiriyor, dışkılarını ise binlerce yıldır yaşadıkları bu mağaralara bırakıyorlar. Böylece bu organik gübre mağaraların optimum iklim ortamında güneşin etkisi olmadan oluşur. Bu gübre çok uzun bir zaman orada kalır. Bu sürenin Hümik ve Fulvik asitlerin oluşumu üzerinde büyük etkisi vardır. Bulundukları adadan olumsuz etkilenen kuş guanosunun aksine yarasa guanosu tüm iyi özelliklerini korur. Yarasa gübresi yağmur suyundan etkilenmez. Yarasa gübresi saf organik maddeler içerir. Örneğin; fosfor, nitrojen, potasyum, protein, kalsiyum ve demir gibi.

Yarasa gübresi; içerdiği böcek kanatları, nispeten düşük pH değeri (5-7) ve nispeten yüksek üre yüzdesi ile ayırt edilebilir. Yarasa Gübresi spesifik olarak ta, yüzde 3-5 nitrojen, yüzde 6-10 fosfor pentoksit (P2O5) ve yüzde 0,5-1,5 potasyum oksit (K2O) içerir.