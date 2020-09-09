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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 16:00 | Son Güncelleme:

Yaralının ameliyatına İl Sağlık Müdürü girdi

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Yaralının ameliyatına İl Sağlık Müdürü girdi
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AĞRI İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, silahlı kavgada yaralanan gencin önce ameliyatına girdi, ardından da Erzurum'a sevk ettiği hastaya hastaneye kadar refakat etti.

​Ağrı'da dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’nde 22 yaşındaki E.İ., çıkan silahlı kavgada göğsünden yaralandı. Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.İ., ameliyata alındı. Kente göğüs cerrahı olarak atanan ve ardından Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Sağlık İl Müdürlüğü görevini yapan Uzman Dr. Coşkun Daharlı, bir vatandaşın silahlı kavgada yaralandığını ve ameliyat olması gerektiğini öğrendi. Daharlı, göğüs cerrahı olmadığı için takım elbisesi ve kravatını çıkarıp ameliyat önlüğünü giydi. E.İ.'nin ameliyatını yapan Daharlı, hastanın durumunun kritik olması nedeni ile Erzurum’a sevk etti. Hastasını ambulansta yalnız bırakmayan Daharlı, ona Erzurum’daki hastaneye kadar refakat etti. Erzurum’da ikinci bir ameliyat geçiren E.İ.'nin genel durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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