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Yaralılara müdahale eden sağlıkçılara saldırı: 7 yaralı

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#Silopi#Şırnak#Kavga
Yaralılara müdahale eden sağlıkçılara saldırı: 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 22:15

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada yaralananlara müdahale için bölgeye giden sağlık görevlilerine bir grup saldırdı. Olayda 3’ü sağlık görevlisi 7 kişi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Silopi’nin Şehit Harunboy Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı.

POLİS HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada taraflar, yaralılara müdahale etmek için gelen sağlık ekiplerine de taşlarla saldırdı. 3 sağlık görevlisini taşların isabet etmesiyle yaraladı. Tarafların saldırdığı ambulansta da hasar oluştu.

Polis, kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Kavga ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

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#Silopi#Şırnak#Kavga

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