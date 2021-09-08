Yaralı flamingo seferberliği

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, yarım saat içerisinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Eceabat Jandarma Komutanlığı ve Jandarma HAYDİ ekibi ile organize olarak, pazartesi saat 22.00 sıralarında yaralı flamingoya ulaştı. Flamingo, DKMP Şube Müdürlüğü’nde tedaviye aldı.

HIZLI ORGANİZE OLUNDU

Veterinerler tarafından yapılan kontrollerde flamingoda herhangi bir yara ya da travma bulunmadığı, flamingonun uzun mesafe uçtuğu için yorgun düştüğü tespit edildi. Flamingo, kendi başına doğada yaşayabilecek duruma geldikten sonra Gökçeada ya da Manyas Kuş Cenneti’ne bırakılacak. Flamingonun kurtarılmasında önemli rol oynayan ve CNN Türk’te doğa ve insan belgeseli hazırlayan gazeteci Güven İslamoğlu, “Tuz Gölü’nde sulak alanın suyunu boşaltan kişiler nedeniyle yüzlerce flamingo yavrusu ölmüştü. Yaralı bir flamingo için gece olmasına rağmen Çanakkale DKMP, jandarma ve duyarlı insanlar seferber oldu. Herkese teşekkürler” dedi. Kuş gözlemcisi ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise “Çanakkale Milli Parklar siz gerçekten istisnasınız. Ekiplerinize minnetarız” diye konuştu.

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