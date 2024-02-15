Yaralar sarılıyor

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Antalya’da 2 gün boyunca etkili olan sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Kentin Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı olmak üzere 5 merkez ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar, alt geçitler, ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü su baskını nedeniyle hizmet veremedi. Kepez Devlet Hastanesi’nde ise su tahliye sistemlerindeki sorun nedeniyle laboratuvarların bir bölümünde hizmet verilemedi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarların yoğunluğunun ev ve işyeri su baskını olduğu açıklandı.

ÇAMUR VE ÇÖPLE DOLDU

Sağanak sonrası bazı alt geçitler neredeyse tamamen su doldu. Muratpaşa ve Kepez ilçelerini birbirine bağlayan Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi’ni yağmur suyu bastı. Altgeçitteki yoğun su birikintisinde mahsur kalan otomobilde Halil Yıldız’ın (47) cansız bedeni bulundu. Dün sabah saatlerinde altgeçitte biriken suyun seviyesinin azalmasının ardından geride çöp ve duvardaki izi kaldığı görüldü. Alt geçidin duvarında 2.5 metre yükseklikte suyun bıraktığı iz, felaketin boyutunu göz önüne serdi. 2 kilometrelik altgeçit, temizlenmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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OTOBÜS DE MAHSUR KALDI

Bu arada trafiğe kapatılan tünelde, bir halk otobüsü de mahsur kaldı. Halk otobüsünde yolcuların olmaması olası bir felaketi önledi.

Sağanak yağış, önceki gece de kentte etkisini sürdürdü. Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda da bir kamyonetin de yağmur sularında mahsur kaldığı görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler ekipleri, sokak sokak temizlik yaparak selin izlerini silmeye çalışıyor. Çevre Sağlığı ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de sel bölgesinde hastalıklara neden olabilecek, sinek, haşere ve kemirgen üremesine karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

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2 BİN 493 SU BASKINI YAŞANDI

Sel felaketi üzerine Antalya’ya giden İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, dün Vali Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve AFAD yetkilileri ile AFAD İl Müdürlüğü binasında basın toplantısı düzenledi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne vatandaşlardan gelen toplam ihbar sayısının 4 bin 156 olduğunu açıklayan Karaloğlu, “Bunun 2 bin 493’ü su basmasıyla ilgili. Bölgede ‘turuncu’ uyarısı da kaldırılmış durumda” dedi. Karaloğlu, tatil edilen Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Konyaaltı ve Aksu’da okullardaki sorunların giderilip bugün eğitime devam edileceğini duyurdu.

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1 AYLIK YAĞIŞIN 3 KATI 1 GÜNDE YAĞDI

- Meteoroloji’nin raporlarına göre önceki gün saat 23.30 itibarıyla metrekareye Kepez’de 372.2 kilogram, Muratpaşa’da 277 kilogram, Döşemealtı’nda 69.04 kilogram yağış düştü. 1 ayda yağması beklenen yağışın 3 katı 1 günde yağdı. UMKE timleri tarafından 112 ambulanslarının ulaşamadığı 9 vakaya müdahale edildi, 1’i ağır olmak üzere 8 kişinin tedavisi devam ediyor.

KEDİYİ BÖYLE KURTARDI

- Bir apartmanın bodrum katını su bastı. Duvarın üzerinde mahsur kalan kediyi AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek, boyuna kadar gelen suyun içine girerek kurtardı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

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- Şanlıurfa’da da önceki gece başlayıp dün de aralıklar süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle Eyyübiye, Akabe, Maşuk, Eyyüpnebi ve Muradiye mahallelerinde bazı evleri su bastı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise giriş katında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hastaları, kent merkezindeki başka hastanelere yönlendirdi. Öte yandan Valiliğin aldığı kararla, il genelindeki tüm okullar dün tatil edildi.

TARLALAR SU ALTINDA KALDI

- Çanakkale’de de 2 gün boyunca etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kaz Dağları ile Bayramiç Barajı’ndan beslenen Karamenderes Çayı, debisi yükselince taştı. Kalafat köyü ile Yeniköy yolu ulaşıma kapanırken, buğday tarlaları su altında kaldı.