Yaptıkları cezasız kalmasın

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Adana Seyhan’da dün uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Can Geben (29), kaldığı apartta iddiaya göre, kıskançlık bahanesiyle sevgilisi Nesrin S. (28) ile tartıştı. Çıkan kavgada Geben, sevgilisini boğazını sıkıp boğmaya çalıştı. Nesrin S., Geben’in elinden kurtulup yardım istedi. Bu sırada Nesrin S.’nin sesine uyanan aynı apartta başka bir odadaki Sadettin Tangüner (58), kapıya yöneldi. Geben de Tangüner’i pompalı tüfekle boynundan ve kasığından vurdu.

Koşarak kaçan Geben, apartmanın önünde bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Yiğit Can A. (30), Onur G. (27) ve Ömer Berkay A.’ya (25) da tüfekle ateş açtı. Şüpheli, bitişikteki inşaatın üst katına çıkarak saklandı. Tangüner'in hayatını kaybettiği belirlenirken, 3 yaralı da hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheliyi saklandığı inşaatta yakaladı. Şüpheli Geben uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü. Geben, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.