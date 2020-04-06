Son dakika haberi: Tüm uyarılara rağmen yasakları hiçe saydılar! Yapmayın

KARABÜK: Sokak ortasında tartışan iki kişi, sosyal mesafe yasağına aldırış etmeden tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. İki bekçi ve çevredekiler güçlükle kavgayı ayırdı.



VAN: Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir otomobilde 6 kişinin sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. 6 kişiye para cezası kesildi.



İSTANBUL: Beşiktaş sahilinde dün sabah ‘EYP’ isimli bir tekne battı. Tekne sahibi ve arkadaşlarından oluşan yaklaşık 10 kişi, olay yerindeki başka bir teknede hiçbir koruyucu önlem almadan yan yana oturarak enkazı izledi.



Küçükçekmece ile Gaziosmanpaşa’daki pazarlarda dün kurallar hiçe sayıldı. Yasaklanmasına rağmen bazı tezgâhlarda ürünler seçilerek alındı. Öte yandan çoğunluğu yabancı uyruklulardan oluşan günübirlik işçiler, dün sabah parkta bir araya geldi. Parkta toplanan kalabalık, polis tarafından dağıtıldı.



ISPARTA: Ruhsatsız bir işyeri ile bir kafeteryada toplu halde bulunan vatandaşlar olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ruhsatsız işyeri mühürlenirken, yasağa uymayan 15 kişiye toplamda 47 bin 250 lira para cezası uygulandı.



MARDİN: Polis ekipleri, 11 kişinin bir arada bulunduğunu ve 2 horozu dövüştürdüklerini tespit etti. Gözaltına alınan 11 kişiye, toplam 48 bin 125 lira para cezası uygulandı.



ANKARA: Bir grup kişi, yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı. Nişanın ardından dışarı çıkan 10 kişi, bir süre halay çekti.



BURSA: Jandarma ekipleri, İsmail A.’nın kullandığı otomobili uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayarak 2 çocuğuyla birlikte seyahat eden İsmail A.’ya 784 TL idari para cezası kesti.



KOCAELİ: 22 Mart’tan itibaren 2 bin 644 kişi sokağa çıktığı için ikaz edildi, 113’üne idari para cezası uygulandı. 55 işletmeye de kurallara uymadığı için ceza kesildi.



ADANA: Yapılan trafik uygulamasında polis ekipleri, bir dolmuşta kurallara uyulmadığını tespit etti. Polis yolculara idari para cezası keserken, araç sürücüsüne ise yüzde 50 kapasiteden fazla yolcu taşımaktan cezai işlem uyguladı.

'NEREYE KADAR TUTACAKLAR'A 3 BİN TL



İstanbul Beşiktaş’ta önceki gün, tüm uyarılara rağmen Bebek sahilde yürüyüş yapan Dilek Turgut ismindeki genç kadın, “Evde canım sıkılıyor ve genelde bu saatlerde burası çok sessiz oluyor. Çok fazla kimse olmadığı ve tek olduğum için yürüyüş yapıyorum. Evde nereye kadar tutacaklar bizi? Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor, evde kalamıyorum” demişti. Bu sözlerinin ardından harekete geçen polis ekipleri, Turgut’u bulabilmek için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda polis, Şişli Mecidiyeköy’de yaşadığını tespit ettiği Turgut’un dün evine gitti. Genç kıza burada önce toplum sağlığı için uyarılarda bulunan polis, ‘Hıfzıssıhha Kanunu’na ve tedbirlere uymamak’ suçundan işlem yaparak 3 bin lira da idari para cezası kesti.

