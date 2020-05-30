Yapıt kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yapıt kelimesi ele alındığı zaman TDK üzerinden, ‘eser’ sözcüğü eş anlamlı olarak öne çıkmaktadır. Özellikle Eser sözcüğü hem gündelik hayatta kelime olarak kullanılmakta hem de bir isim şeklinde erkek çocukları için değerlendirilmektedir.

Yapıt Eş Anlamlısı

Zanaatkar ya da sanatçının ortaya koyduğu sanat veya yazın türü yapım olarak bilinmektedir. Bu anlamı itibariyle geçmişten günümüze oldukça yaygın kullanılan bir sözcük olduğunu dile getirmek mümkün. Bu kelime ile ilgili aynı zamanda Türkçe içerisinde eş anlamlı olarak ‘eser’ sözcüğü karşılık bulunmaktadır.

‘’Bu film gerçekten bir başyapıt olmuş.’’

‘’Bu müzede eski dönemlerin en önemli eserleri yer almaktadır’’

Bu şekilde hem Eser hem de yapıt sözcüğünü ortak anlam üzerinden değerlendirebilirsiniz. Sanatsal açıdan çok sık kullanılan bu kelimeler ayrıca mecazi anlamda da gündelik yaşamda değerlendirilmektedir. Okunuş ve yazılışları farklı olan bu kelimeleri ortak anlam ile kullanabilirsiniz.