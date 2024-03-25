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Yapımı tamamlanan 4 katlı bina yan yatmaya başladı

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#İnşaat#Apartman#Mersin
Yapımı tamamlanan 4 katlı bina yan yatmaya başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 09:48

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 katlı yeni yapılan bir binanın yan yatmaya başlaması çevredekileri korkuttu. Binanın her iki yanı iş makinesi ile kazılarak önlem alındı.

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Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki bir inşaat sahasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat alanında yapımı tamamlanan 4 katlı bir bina yan yatmaya başladı.

Yapımı tamamlanan 4 katlı bina yan yatmaya başladı

Durumun önceki gün fark edilmesi üzerine, iş makinesi ile yan tarafı kazıldı. Ertesi günü bina bu kez diğer tarafa doğru yan yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazıldı.

Yapımı tamamlanan 4 katlı bina yan yatmaya başladı

Yanında hayatın devam ettiği bir bina olan ve tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı blok ile ilgili kısa sürede bir çözüm üretilmesi bekleniyor.

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#İnşaat#Apartman#Mersin

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