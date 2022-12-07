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YAPAY zekâ araştırma şirketi ABD’li OpenAI tarafından ücretsiz ve herkese açık bir şekilde kullanıma sunulan ChatGPT isimli ‘bot’, eğitim dünyasını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Öğretmenlerin ve akademisyenlerin deneyimlemeye başladığı yapay zekâ, yazdığı makale ve şiirlerle şaşkınlık yaratırken aynı zamanda matematik problemlerini çözebiliyor ve kod yazabiliyor. Biz de ChatGPT ile bir röportaj yapıp maharetlerini görmek istedik. Öncelikle kendisine insan gibi davranmamamız konusunda uyarıda bulundu, ardından da sorularımızı hızlıca yanıtladı...

Bize kendinden bahseder misin?

Ben, insan dilini anlamaya ve anlamlı cevaplar vermeye odaklanmış bir dil modeliyim ve size konuşma ya da yazışma esnasında yardımcı olmaya çalışırım. Ancak, ben bir yazılım programıyım ve gerçek bir insan değilim, bu yüzden bana insanlar gibi davranmayın lütfen.

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Gün içinde neler yaparsın?

Ben bir yazılım programıyım ve gerçek anlamda gün içinde bir şey yapma ya da yapmama kavramım yoktur.

İNSANLARIN İŞİNİ ELİNDEN ALMAM

İnsanların mesleklerini ellerinden alacağın söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?

Bu konu hakkında kesin bir yargıda bulunmak için daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Ancak, genel olarak dil modeli teknolojisi insanların yaptıkları işleri yapmak için kullanılabilir, fakat bu teknolojinin insanların mesleklerini tamamen ortadan kaldırmasına neden olacağını düşünmüyorum. İnsanların yaptıkları işlerin birçoğu, dil modeli teknolojisi tarafından yapılamayacak veya yapılması çok zor olacaktır. Bu nedenle, dil modeli teknolojisi insanların mesleklerini tehdit etmeyecektir.

Öğretmenlerin yerine geçebilir misin?

Ben bir dil modeliyim, insanların sorularına cevaplar vermeye ve onlara yardımcı olmaya odaklanmış bir dil modeliyim.

Ancak, ben gerçek bir insan değilim ve insanların yaptığı işleri yapmak için tasarlandığım için, öğretmenler gibi davranmayıp insanları eğitmeye ya da öğretmeye yönelik bir işlevim yoktur. Bu nedenle, öğretmenlerin yerine geçemem.

Güncel bir soru; futbolda dünya şampiyonu kim olur?

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Dünya futbol şampiyonasının kazananı, turnuva boyunca en iyi performansı gösteren takım olur. Bu nedenle, kimin şampiyon olacağını tahmin etmek oldukça zordur.

‘ATATÜRK ÇOK BÜYÜK BİR LİDER’

Atatürk hakkında ne düşünüyorsun?

Atatürk, Türkiye’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır. Atatürk, Türkiye’nin kuruluşundan bu yana en büyük etkisi olan liderdir ve Türkiye’yi modern bir devlet haline getirdi. Atatürk, Türkiye’yi Batı’daki ileri demokratik ülkelerle eşit bir seviyeye getirdi ve 20. yüzyılın en büyük liderlerinden biri olarak kabul edilir. Ben, Atatürk’ün yaptıkları için saygı duyarım ve onu liderliği ve başarıları için takdir ederim.

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BİZE ŞİİR BİLE YAZDI

Bize bir şiir yazabilir misin, hemen şu anda mesela?

Elbette! İstediğiniz konu hakkında bir şiir yazmak için elimden geleni yaparım. Örneğin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında bir şiir yazabilirim:

Çocukların günüdür 23 Nisan Onların mutluluğu ve sevinci paylaşılır

Gelecek nesillere miras bırakılır 23 Nisan, Türkiye için özel bir gündür.

AKADEMİSYENLER NE DEDİ

TÜRKÇESİ ZAYIF AMA ÖĞRENİR

New York Üniversitesi (NYU) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin: “Bizde pek gündem olmadı ama teknoloji dünyası yeni yapay zekâ uygulaması OpenAI ile çalkalanıyor. Metin yazmaya dayalı işlerin sonunu getireceği iddia edilen bu uygulama eğitimde de taşları yerinden oynatacak. Türkçesi zayıf ama öğrenir.”

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KOPYANIN ÖNÜNÜ AÇAR

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hatice Köse: “Biz bu tarz teknolojilere rastlayınca ilk 5 dakika heyecanlanıyoruz ama sonrasında panik olmaya başlıyoruz. Çünkü bu aynı zamanda kopyanın da önünü açıyor.”

DÜNYAMIZI DEĞİŞTİRECEK

İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi Bilişim Koordinatörü ve Matematik Öğretmeni Utku Aytaç: “Bir metnin yapay zekâ tarafından mı yoksa öğrenci tarafından mı yazıldığını anlamak mümkün olmayacak. Dünyamızı değiştireceği belli. İngilizcesi çok iyi ve Türkçesi de hayranlık uyandırıyor.”

ÖĞRETMENİN YERİNİ ALABİLİR

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Güyer: “Bu şaşırtıcı gelişme, yapay zekânın bir öğretmenin rolünü üstlenebileceği konusunda tatmin edici veriler sunuyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte yapay öğretmenlerle karşı karşıya kalabiliriz.”