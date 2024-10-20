Yapay zekâya ‘piskevit’ ayarı

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2-6 Ekim tarihlerinde Adana’da düzenlenen TEKNOFEST’te üniversite düzeyinde yarışan Cağaloğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi İlhan Emre Çolakgil, ‘Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması Serbest Kategorisi’nde üçüncülük getiren ‘Piskevit’ ile ilgili şu bilgileri verdi: “Büyük dil modellerinin en büyük adımı ChatGPT ile atıldı. Bu modeller internetteki tüm verileri kullanarak dilleri anlamaya çalışıyor. Ardından onlara sorulan sorulara en uygun şekilde cevap veriyor. Ancak internette zararlı veriler de bulunuyor ve modeller cevaplarında bu zararlı bilgileri de kullanabiliyor. Bunun önüne geçmek için de geliştiriciler tarafından ‘alignment’ denilen yeni bir eğitim süreci başlatıldı. Böylece model, doğru ile yanlışı ayırarak ‘neye cevap verebilirim ya da veremem’ gibi unsurları öğrenebiliyor. ChatGPT bunu Türkçe dahil bütün diller için yaptı.

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CEVAPLARI FİLTRELİYOR

Ancak Facebook’un eğittiği ‘Llama’ ismindeki yapay zekâ modelinde Türkçe için böyle bir filtreleme yok. Türkçe’de bu sorunun oluşmaması için de ilk açık kaynak veri setini yayınladım. Ardından birkaç modelde bunu deneyerek başarı oranını test ettim. Ben de yapay zekâ dil modellerine Türkçe dilinde etik kuralları öğreten bir sistem geliştirdim. İçinde çocuk istismarı ve uyuşturucu temini gibi soruların bulunduğu veri setiyle sistemim yüzde 90 oranında başarı elde etti. Yani sistemim sayesinde yapay zekâ bu sorulara yanıt veremeyeceğini söyledi. Piskevit, Türkçe’de ilk güvenlik modeli olacak. Günümüzde internet aramaları çok ciddi bir şekilde korunuyor. Ancak bu adımların yapay zekâ alanında da atılması gerekiyor. Çünkü gelecekte insanlar bilgiyi internet yerine yapay zekâya danışacak.”

BİSKÜVİDEN ESİNLENDİ

İlhan Emre Çolakgil, sistemini geliştirirken çoğunlukla bisküvi yediğini belirterek, “TEKNOFEST’e başvurmak için projeme bir isim vermem gerekiyordu. Yanımda da o an yine bisküvi vardı. Düşünürken adı neden ‘Piskevit’ olmasın dedim. Çünkü çocukluğumdan beri nesnelerin isimleriyle oynamayı seviyorum. Ayrıca ‘Piskevit’ isminin yarışmada ilgi çekeceğini düşündüm” dedi.