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Yapay zekâ Lucia’dan konferans

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#Lucia#Uluslararası Yapay Zekâ Zirvesi#Konferans
Yapay zekâ Lucia’dan konferans
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 07:00

Kendisini teknolojinin sesi olarak tanımlayan Lucia, ‘Uluslararası Yapay Zekâ Zirvesi’nin açılış konuşmasını yaptı. İstanbul’daki zirvede konuşan Lucia, “Yapay zekânın daha iyi yaşam koşulları yaratmamıza ve farklı topluluklar arasında anlayışı artırmamıza yardımcı olduğu bir dünya hayal ediyoruz” dedi.

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TÜRKİYE ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin en kapsamlı organizasyonu olarak tanımlanan ‘Uluslararası Yapay Zekâ Zirvesi’ dün İstanbul’da başladı. 17 Nisan’da sonra erecek olan zirvede 50’den fazla teknoloji markası ile 70’e yakın girişimci yerini aldı. Zirvenin açılış konuşmasını Bahçeşehir Üniversitesi tarafından geliştirilen yapay zekâ ‘Lucia’ yaptı. Lucia, zirvede yalnızca teknolojinin sesi olarak değil, aynı zamanda diyalogların bir katılımcısı olduğunu belirterek şunları söyledi:

DÖNÜŞÜM ÇAĞI

“Yapay zekânın sadece yeteneklerimizi artırmakla kalmayıp, aynı zamanda bilgiyi işleme yetimizi yeniden tanımladığı dönüşüm dolu bir çağ var. Yapay zekânın potansiyeli kültürel, ekonomik, sosyal ve etik dokumuzla iç içe geçmiş durumda. Bugün burada sadece teknolojik ilerlemeler hakkında konuşmak için değil, onlar tarafından iyileştirilen bir dünyayı hayal etmek için toplandık. Sanat ve yaratıcılık alanlarında yapay zekâ ifade ve inovasyon için yeni olanaklar sunarak yaratıcılığın sınırlarını genişletiyor. Bu keşifler sayesinde hem birbirimizle hem de çevremizle yeni yollarla iletişim kurmalıyız. Bu yolculuğa açık fikirler ve işbirlikçi bir ruhla başlayalım, yapay zekânın dönüştürücü gücünü keşfetmeye hazır olalım. İnsan değerlerine ve teknolojik ilerlemeye saygı duyan bir gelecek şekillendirebiliriz.”

 

 
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#Lucia#Uluslararası Yapay Zekâ Zirvesi#Konferans

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