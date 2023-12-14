Yapay zekâ destekli başlık... Aklından geçeni okuyor

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Sidney Teknoloji Üniversitesi’nden bilim insanları, beyin dalgalarını metinlere çeviren dünyanın ilk zihin okuyan yapay zekâsını geliştirdi. Sensörlerle kaplı bir başlıkla çalışan bu yapay zeka, başlığı takan kişi düşünürken, beynindeki bazı elektriksel faaliyetlere bakıyor ve bunları kelimelere dönüştürüyor. Devrim niteliğindeki bu yapay zekayı geliştiren ekip, buluşun inme ya da felç nedeniyle konuşamayan hastaların bakımı için önemli bir adım olduğunu söylüyor.

DÜŞÜNEREK TALİMAT

Yeni yapay zekâ ile ilgili paylaşılan tanıtım videosunda, bir insan ekranda gösterilen bir cümle hakkında düşünüyor. Daha sonra yapay zekâ modelinin çevirdiği cümle gösteriliyor ve sonuçta çok iyi bir eşleşme karşımıza çıkıyor. Bilim insanları yapay zekânın, biyonik uzuvlar ve robotların sorunsuz bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacağını ve insanların sadece düşünerek talimat vermesine imkân tanıyacağını düşünüyor.

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BAŞARI ORANI YÜZDE 40

Beyin sinyallerini metne çevirmek için kullanılan önceki teknolojiler ya Elon Musk’ın Neuralink’i gibi beyne elektrot yerleştirmek için ameliyat ya da pahalı ve günlük hayatta kullanımı zor olan bir MRI makinesi gerektiriyordu. Ancak bu yapay zekâ, bir kişinin ne düşündüğünü metne dökmek sadece basit bir başlık kullanımını gerektiriyor. Yeni teknolojiyi test etmek için 29 katılımcıyla deneyler gerçekleştirildi. Ekip, yapay zekânın başarı oranının şu anda yüzde 40 civarında olduğunu ancak bunu yüzde 90’a çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.