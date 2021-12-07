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'Yanmış ceset' davasında ağır tahrik indirimi

#Yanmış Ceset#Tahrik#İzmir
Yanmış ceset davasında ağır tahrik indirimi

İzmir'in Bayındır ilçesinde 2019 yılında yanmış cesedi bulunan Ali Merter Gergin'in ölümüyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan, savunmasında "Eşimi rahatsız etti" diyen Mustafa Arabacı, 'ağır tahrik' indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Bayındır ilçesinde yaşayan Ali Merter Gergin, 13 Haziran 2019'da çıktığı evine geri dönmeyince, ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendiren İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kokuya duyarlı iz takip ve kadavra köpeği ile ilçede arama yapan ekipler, Eli Merter Gergin'in yanmış cesedini, dere kenarında buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç tutuklandı, Osman Tanış ve Gamze Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

Soruşturmanın ardından Arabacı, Çepiç ve Tanış hakkında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', Gamze Y. hakkında ise 'suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama süresinde sanıklardan Arabacı, Ali Merter Gergin'i eşini rahatsız ettiği için darp ettikten sonra derenin kenarına bıraktıklarını ancak öldürmediklerini söyledi. Mütalaasını veren savcı, sanıklar Çepiç ve Arabacı için ayrı ayrı 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'suç delillerini gizlemek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 12'şer yıla kadar hapis cezası istedi. Diğer sanıklar Osman Tanış için 'kasten yaralama' ve 'suçun işlenmesine yardım etme' suçlarından toplam 15 yıla kadar, Gamze Y. için ise 'suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan 5 yıla kadar cezaları talep etti.

'EŞİMLE ALİ MERTER'İ YÜZLEŞTİRMEK İSTEDİM'

Sanıklar, 3 Aralık'ta karar duruşmasına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar İbrahim Çepiç ve Mustafa Arabacı ile tutuksuz sanık Osman Tanış, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklardan Mustafa Arabacı, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Eşime yönelik bir taciz söz konusuydu. Eşimle Ali Merter'i yüzleştirmek istedim. Öldürme kastım yoktu. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı olay bu boyuta geldi" dedi.

'BİR TOKAT ATTIM HER ŞEYİM GİTTİ'

Diğer sanık İbrahim Çepiç ise, "Şans eseri Mustafa'nın yanındaydım. Ali Merter'e sadece bir tokat attım. Bu olayla hiçbir alakam yoktur. Bir tokat vurdum diye 2,5 senedir cezaevinde yatıyorum. Çoluğum, çocuğum her şeyim gitti. Attığım tokadın cezası neyse çekmeye razıyım" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Osman Tanış da suçsuz olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından söz alan savcı, sanıklar hakkındaki mütalaasını yineledi. Sanık Mustafa Arabacı, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı, cezası ağır tahrik indirimiyle 18 yıl hapse çevrildi. Arabacı'ya ayrıca 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçunu birden fazla işlediği için de 8 yıl hapis cezası verildi.

Yanmış ceset davasında ağır tahrik indirimi



BİR SANIK BERAAT ETTİ

Sanık İbrahim Çepiç'e ise 'kasten öldürme' suçunda önce müebbet hapis cezası verildi. Daha sonra bu cezasında suça yardım ettiği karar verilerek indirime gidilip, 15 yıl hapse çevrildi. Çepiç, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık Osman Tanış’a 6 ay hapis cezası verip, Gamze Y.'nin ise beraatine karar vererek duruşmayı bitirdi.

Ali Merter Gergin'in ailesinin avukatları İslam Gezer ve Elif Büşra Berber, Arabacı'ya uygulanan ağır tahrik indirimi nedeniyle karara itiraz edeceklerini söyledi.

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