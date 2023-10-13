Yanlış yakıt tazminatı

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Akaryakıt görevlisi, S.A.’nın otomobilinin deposuna mazot yerine 12 litre benzin doldurdu. Dolum işleminin sona ermesinin ardından S.A. yola çıktı ancak birkaç kilometre sonra araçta arıza meydana geldi. Aracını İzmir’e çekiciyle getiren S.A.’ya yetkili serviste, aracına yanlış akaryakıt koyulduğu belirtildi. S.A., otomobilinin tamirine 34 bin lira harcadı. Ancak, mağdur olan S.A.’nın zararı, akaryakıt şirketi tarafından karşılanmadı. S.A., durumu yargıya taşıdı. İzmir 8’inci Tüketici Mahkemesi, S.A.’nın aracının tamiri için harcadığı 32 bin 875 liranın akaryakıt firması tarafından, kendisine ödenmesine karar verdi.