×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Yanlış yakıt tazminatı

Güncelleme Tarihi:

#Akaryakıt#Batman#İzmir
Yanlış yakıt tazminatı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 07:00

Batman’dan İzmir’e gitmek üzere 17 Ekim 2021’de yola çıkan S.A., Adana’nın Pozantı ilçesindeki akaryakıt istasyonunda otomobiline mazot almak için durdu.

Haberin Devamı

Akaryakıt görevlisi, S.A.’nın otomobilinin deposuna mazot yerine 12 litre benzin doldurdu. Dolum işleminin sona ermesinin ardından S.A. yola çıktı ancak birkaç kilometre sonra araçta arıza meydana geldi. Aracını İzmir’e çekiciyle getiren S.A.’ya yetkili serviste, aracına yanlış akaryakıt koyulduğu belirtildi. S.A., otomobilinin tamirine 34 bin lira harcadı. Ancak, mağdur olan S.A.’nın zararı, akaryakıt şirketi tarafından karşılanmadı. S.A., durumu yargıya taşıdı. İzmir 8’inci Tüketici Mahkemesi, S.A.’nın aracının tamiri için harcadığı 32 bin 875 liranın akaryakıt firması tarafından, kendisine ödenmesine karar verdi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akaryakıt#Batman#İzmir

BAKMADAN GEÇME!