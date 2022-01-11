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Yanlış kişiye gönderilen mesaj hayatlarını mahvetti

#Mesaj#Erzurum#Sosyal Medya
Yanlış kişiye gönderilen mesaj hayatlarını mahvetti

Erzurum’da sosyal medya üzerinden yanlışlıkla komşularına mesaj atan çift, iddiaya göre çok sayıda kişi tarafından darp edilerek evden atıldı. Çift, 4 çocuğuyla kaymakamlık tarafından bir otele yerleştirildi.

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Olay, geçen hafta Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Nurten D. sosyal medya üzerinden katıldığı arkadaş grubundan cinsel içerikli fotoğraf mesajı aldı. Nurten D., fotoğrafı şikayet için grup yöneticisine atmak yerine yanlışlıkla komşularına gönderdi. İddiaya göre, komşuları mesajı görür görmez 15-20 kişi ile Nurten ve Ümit D. çiftinin yaşadığı evi basarak çifti darp etti. Ümit D. durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine polis ekipleri çifti karakola götürdü. Karakolda alınan ifadelerden sonra çift ve 4 çocuğu Palandöken Kaymakamlığı tarafından Erzurum’daki bir otele yerleştirildi. Can güvenlikleri olmadığı için evlerine dönemeyen çift, yetkililerden yardım istiyor.

Yanlış kişiye gönderilen mesaj hayatlarını mahvetti

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"15-20 KİŞİ EVE BASKIN YAPTI, KAPILARIN KİLİTLERİ KIRILDI"

Yanlış mesajın hayatlarını kararttığını ifade eden Nurten D., “7 gün önce oldu olay. Eşimin astım kronik hastalığı var evde yatıyordu. Facebooktan bana mesaj geldi. Ben kardeşim dediğim insana atacaktım ama yanlışlıkla başkasına gitti fotoğraf. Eve gelip bizi darp ettiler. Fotoğraf yanlış oldu, gerçek olsaydı ben her şeyi arkamda bırakıp" terk ederdim. Yanlışlıkla karşı komşumuza göndermişim. Evimize geldiler, açıklamasını yaparken benim yüzüme vurdu. Karakola gittik, eve geçtik sonra tekrardan evi bastılar. 2 gün kapıda kaldık, hastanelerde yattık sonra polise sığındık. Ev sahibimizde eve gelmeyin diyor. Ne yapacağız bilmiyorum, elimdeki bütün kanıtlar savcılıkta. 15-20 kişi eve baskın yaptı, kapıların kilitleri kırıldı. Çocuklarımda evdeydi, büyük kızıma bile vurdular” dedi.

"KORKUMUZDAN EVE GİDEMİYORUZ"

Evde yattığı sırada baskına uğradıklarını belirten Ümit D., “Ben evde yatıyordum. Astım hastasıyım hastaneden yeni çıkmıştım. Bu şahıslar eşimi dışarıya çağırdılar beni çağırmasını söylediler. Eşime vurmaya başladılar bende eşime neden vuruyorsunuz dedim. Göğsüme tekme attılar merdivenlerden aşağı düştüm. Kapıyı kilitledim, çocuklarım korkunca polisi aradım. Karakolda öğrendim durumu, 1 gün nezarete aldılar. Evimize gidemiyoruz, otele yerleştirdiler bizi. Karşı tarafın tehdidi devam ediyor. Korkumuzdan evimize gidemiyoruz” şeklinde konuştu.

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