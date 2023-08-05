Yanlış kanser teşhisine soruşturma

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Sena K. buradan biyopsi için laboratuvara yönlendirildi. Alsancak’taki özel laboratuvarda Sena K.’nin göğsünden kitle alınıp biyopsiye gönderildi. İddiaya göre, biyopsiye gönderilen laboratuvarda Sena K. ile kanserli bir hastanın kitleleri karıştırıldı. Sena K.’ye meme kanseri teşhisi koyuldu. Alınan raporun ardından Sena K.’ye İstanbul’da gittiği hastanede kemoterapi uygulanmaya başlandı. Tedavi sürerken Sena K. ile raporu karışan kanser hastasının doktorunun, çelişkili sonuçlardan şüphelenmesiyle gerçek ortaya çıktı. ‘Taksirle yaralama’ Kanser hastasının tekrar laboratuvara başvurması üzerine raporların karıştığı belirlendi. Sena K.’ye durum bildirilip, kanser olmadığı söylendi. Bunun üzerine Sena K., avukat Fatih Volkan aracılığıyla raporları karıştıran laboratuvarda görevli uzman doktor F.N.İ. hakkında, ‘Taksirle yaralama’ suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili idari soruşturma başlattı. Öte yandan raporları karıştırdığı öne sürülen uzman doktor F.N.İ’nin, çalıştığı kurumda izne çıktığı öğrenildi.