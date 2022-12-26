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Yanlış durakta indi, neye uğradığını şaşırdı! 15 dakikalık yolu 4 saatte gitti

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#İstanbul#Bursa#Otobüs
Yanlış durakta indi, neye uğradığını şaşırdı 15 dakikalık yolu 4 saatte gitti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 11:24

İstanbul'dan Bursa'ya gitmek için deniz otobüsüne binen vatandaş yanlışlıkla Yalova'nın Armutlu ilçesinde inince 15 dakikalık yolu 4 saatte gitmek zorunda kaldı.

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Bursalı tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, gezmek için Bursa'dan İstanbul'a gitti. Gün boyu İstanbul'da gezen Keskin, dönüş için deniz otobüsüne bindi. Bursa'nın Mudanya ilçesine hareket eden feribot bir önceki durak olan Yalova'nın Armutlu ilçesinde yolcuları indirmek için durdu. Feribotun Mudanya ilçesine geldiğini düşünen Keskin, burada indi. İndikten sonra yanlış yerde indiğini anlayıp 15 dakikalık yolu 4 saatte otobüsle gitmek zorunda kaldı.

Başından geçen komik olayı anlatan Bahtiyar Keskin, "İstanbul'dan Bursa'ya gelmek için deniz otobüsüne bindim. Bursa'nın Mudanya ilçesine 15 dakika kala deniz otobüsü Yalova'nın Armutlu ilçesine yolcu indirmek için durmuş bende Mudanya'ya geldi diye indim.

Yanlış durakta indi, neye uğradığını şaşırdı 15 dakikalık yolu 4 saatte gitti

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Sonradan anladım ki yanlış yerde inmişim, gün içinde başka deniz otobüsü buraya uğramadığı için buradan 15 dakikalık yolu otobüslerle 4 saatte gitmek durumumda kaldım" dedi.

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#İstanbul#Bursa#Otobüs

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