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‘Yanlış çeviri’ itirazı

#Yanlış Çeviri İtirazı#Nice Ass#Mahkeme
‘Yanlış çeviri’ itirazı

Selay Yörük’ün paylaşımlarına İngilizce ‘Nice ass’ yazarak taciz ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu A.İ. hakkında takipsizlik kararı verildi. Savcılık kararında, İngilizce ‘ass’ kelimesi Türkçeye ‘eşek’ olarak çevrildi. Karara itiraz eden Yörük’ün avukatı Alperen Çetinkaya, “Bu kelimenin en nazik anlamıyla Türkçede ‘kalça’ anlamına geldiğini herkes bilir” dedi.

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İZMİR’de sosyal medya fenomeni ve dansçı Selay Yörük (22), paylaşımlarına ısrarlı olarak kalp ve gül atarak yorum gönderen, son olarak da İngilizce ‘Nice ass’ yazan A.İ. hakkında, avukatı Alperen Çetinkaya aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, A.İ. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Savcılığın karar yazısında, şüpheli tarafından müvekkilinin Instagram hesabına gönderilen ‘kalp işareti, nice ass (güzel eşek), gül işareti, maşallah’ ifadelerinin cinsel taciz, hakaret ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçlarını içerdiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu belirtildi. Karar yazısında “Her konan gül işareti ya da her söylenen maşallah sözünün cinsel taciz amacı taşımayacağından suçun unsurları oluşmadığından şüpheli hakkında atılı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi” denildi.

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

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Selay Yörük ve avukatı Alperen Çetinkaya, savcılığın çeviri hatası yaptığını ileri sürerek karara itiraz etti.
Avukat Çetinkaya, “En basit ve nazik anlamıyla bu kelime ‘kalça’ anlamına gelmektedir. Ancak savcılık makamı bu sözü ‘güzel eşek’ olarak çevirmiş. Bu kelimeyle ilgili Google üzerinden bir çeviri dahi yapsanız anlamının ne çıkacağı gayet ortada. Üstelik fotoğrafta bir eşek de yok” dedi.

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#Yanlış Çeviri İtirazı#Nice Ass#Mahkeme

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