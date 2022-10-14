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Yanıltıcı bilgiyi yayana ceza TBMM’den geçti

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#Sosyal Medya#Bilgi#Yanıltıcı
Yanıltıcı bilgiyi yayana ceza TBMM’den geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 07:00

Muhalefetin ve basın mensuplarının eleştiriler getirdiği ‘dezenformasyon yasası’ Meclis’ten geçti. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” olarak tanımlanan suça 3 yıla kadar hapis cezası geldi.

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KAMUOYUNDA “dezenformasyon yasası” olarak nitelenen basın ve sosyal medya düzenlemesi Meclis’ten geçti. Yeni bir suç olarak tanımlanan “yanıltıcı bilgiyi alenen yayana” 3 yıla kadar hapis cezası getirmesi nedeniyle tartışılan yasa özetle şöyle:

3 YILA KADAR HAPİS

Türk Ceza Kanunu’na eklenen yeni madde ile “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu tanımlandı. Buna göre, “sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse”, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Suçun, failin kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak. MİT’in faaliyetleriyle ilişkili evrak veya bilgi barındıran yayınların internetten yapılması halinde içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilecek.

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TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

sosyal medya platformlarına getirilen temsilci bulundurma zorunluluğu kapsamında, temsilcinin Türkiye’de ikâmet etmesi gerekecek. Sosyal ağ sağlayıcı, uygulamada şeffaflığı sağlamak, bilgi ve belgeleri istenildiğinde BTK’ya vermekle yükümlü olacak. Bildirimden itibaren dört saat içinde kaldırılmayan içerikten sosyal ağ sağlayacı sorumlu olacak. 1 Ocak olan yasanın yürürlük tarihi de son dakika önergesiyle 1 Nisan 2023 olarak belirlendi.

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#Sosyal Medya#Bilgi#Yanıltıcı

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