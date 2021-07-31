Buse ÖZEL
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Yanıklara kuru bez bastırmayın
TÜRKİYE’nin dört bir yanında çıkan orman yangınları herkesi derinden üzerken, felaket bölgelerindeki birçok kişi de alevleri söndürmek için seferber oldu.
Bu sırada yaralanmalara nasıl ilkyardım yapılacağını ise İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğretim Görevlisi Tanya Agopyan, Hürriyet’e anlattı:
- İlk olarak yangından etkilenen birinin ağzını su ile gargara yapmasını sağlayın ve su içebilecek durumdaysa su içirin.
- Yanık bölgesine asla kuru bez basmayın. Bu, yanıkların şiddetini artırabilir. Mutlaka ıslatın.
- Yanık bölgesinde kalırsanız tişörtünüzü yine ıslatarak maske gibi kullanabilirsiniz. Sadece göz çeperini açıkta bırakacak şekilde ya da göz bölgesini dahi koruyacak şekilde ince tişört ile saçlı deriyi ve tüm yüzü kapatın.
- Yanık nedeniyle oluşan dumandan korunmak için yüzünüze kuru bez bastırmayın. Mutlaka ıslak bez bastırın. Bu şekilde gazlar beze yapışacak ve akciğerlere yapışması önlenecek.
- Yoğurt fermente bir üründür ve yanık deriye yoğurt sürmek yanıkta bakteri oluşmasına neden olabilir.
- Yangından etkilenen kişilere kesinlikle bir şey yedirip içirmeyin. Gaz nedeniyle ya da herhangi bir nedenle midesi dolu olan kişiler kusma ya da öğürme refleksi gösterebilir. Bu da yiyeceklerin soluk borusuna kaçmasına neden olabilir. Dumandan etkilenen kişi için bu durum çok risklidir.