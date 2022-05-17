Yangınlara teknolojik strateji

Haberin Devamı

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampusu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Kirişci, şu bilgileri verdi: “Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede özellikle teknoloji yoğunluklu bir strateji izleyeceğimizin altını çizmek istiyorum. 39 olan helikopter sayımızı 55’e, uçak sayımızı 3’ten 20’ye, İHA sayımızı 4’ten 8’e yükselttik. Rezerv güç olarak 25 helikopter, 2 uçak ve 1 İHA hazırda beklemektedir. Yani hava gücü olarak hazırlıklarımız tamdır. Karadan müdahale ekiplerini de önemli ölçüde artırdık. Orman teşkilatı başta olmak üzere, jandarma, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarımıza yangınlara karşı eğitim verdik. Bu eğitimlere 21 bin teşkilat mensubumuzun yanı sıra 20 bin askeri personel ve 100 bin gönüllü vatandaşımız katıldı. Yeni katılacak 5 bin işçi, 283 mühendis ve bin 500 orman muhafaza memuru ile ekiplerimizi daha da güçlendiriyoruz.

Haberin Devamı

ORKUT EKİPLERİ KURDUK

Bir diğer önemli adım da yangınlara karşı profesyonel mücadele edecek ORKUT ekiplerinin kurulmasıdır. Özel eğitimlerden geçen 462 kişilik bu ekip, yangında ulaşılması zor bölgelere ilk müdahalede aktif rol oynayacaktır. Ayrıca 150 kişilik yangın uzmanı da operasyonu sahada anlık veriler ışığında yönetecektir. Kara gücümüzü toplamda bin 350 arazöz, 692 iş makinesi ve 2 bin 270 ilk müdahale aracıyla güçlendirdik.”