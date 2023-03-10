Yangının arkasından cinayet çıkmıştı! Suriyeli Yusuf cinayetinde sanıklara 23'er yıl hapis

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Olay, geçen yıl 31 Mart'ta saat 23.30 sıralarında, Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Suriyeli Yusuf Akiş Bala'nın evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. İhbarla adrese gelen ekipler, Bala'nın öldüğünü belirledi. Otopsisi yapılan Bala'nın, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı tespit edildi. Çalışma başlatan polis, 650 saatlik görüntü izleyip, cinayeti Suriyeli Hasan Elhaneş ile Hüseyin Huveytli'nin işlediğini belirledi. Polis, operasyonla 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin ayrıca Bala'nın cep telefonunu gasbettikleri tespit edildi. Tutuklanan 2 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan müebbet hapse kadar, 'yağma' suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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'UYANDIĞIMDA YUSUF'UN ÖLMÜŞ OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu 2 sanık hazır bulundu. Duruşmada cinayeti işlemediğini iddia eden Hasan Elhaneş, "Hüseyin beni ve ailemi IŞİD aracılığıyla ölümle tehdit etti. Çünkü babası IŞİD'den dolayı cezaevindeydi. 15 yıl ceza aldı. 2 kardeşi de IŞİD'den dolayı emniyet tarafından alınmıştı. Yusuf'un evinde çay içtikten sonra sızmışım. Sanırım çayıma bir şeyler kattılar. Uyandığımda Yusuf'un ölmüş olduğunu ve Hüseyin'in elini yıkadıktan sonra eşofman üstünü Yusuf'un odasına attığını gördüm. Suçsuzum, beni olayla alakam yok" dedi.

Diğer tutuklu sanık Hüseyin Huveytli ise cinayetle ilgisi olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, her 2 sanığı da 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapse çarptırdı ardından tahrik indirimi uygulayıp, cezalarını 18'er yıla düşürdü. Heyet, sanıklara 'hırsızlık' suçundan da 5'er yıl 3'er ay hapis cezası olmak üzere toplam 23'er yıl 3'er ay hapis cezası verdi.