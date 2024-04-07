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Yangının altından cinayet çıktı... Bütün aileyi yakmış

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#Nurgül Kaya#Neşet Kaya#Halil Evcibağ
Yangının altından cinayet çıktı... Bütün aileyi yakmış
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 07:00

Yanan ev ile otomobilde cesetleri bulunan Nurgül ve Neşet Kaya çifti ile oğulları Emrullah’ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Halil Evcibağ’ın, anne ile oğlunu eterle bayıltarak evi ateşe verdiği, Neşet Kaya’yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı belirlendi.

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MERSİN’in Erdemli ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi’nde önceki gün 05.30 sıralarında, çiftçi Neşet Kaya’ya (42) ait evden yükselen alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelerek alevleri söndüren ekipler, yatak odasında Neşet Kaya’nın eşi Nurgül Kaya (40) ile oğlu Emrullah Kaya’nın (11) yanmış cesetlerini buldu.

Yaklaşık yarım saat sonra ise itfaiyeye, yanan eve 5 kilometre uzaklıkta, İlemin-Erdemli karayolunda otomobil yangını ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın da kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede, direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangının altından cinayet çıktı... Bütün aileyi yakmış
Emrullah Kaya - Nurgül Kaya
Yangının altından cinayet çıktı... Bütün aileyi yakmış
Neşet Kaya

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ALTIN YÜZÜĞÜNÜ ÇALMIŞ

Kaya çifti ile oğullarının cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, dün yakınları tarafından alınarak, İlemen Mahallesi Mezarlığı’nda yan yana defnedildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aynı mahallede yaşayan Halil Evcibağ (35) gözaltına alındı. Şüphelinin, girdiği evde anne ile oğlunu eterle bayılttıktan sonra Nurgül Kaya’nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp, evi ateşe verdiği belirlendi. Halil Evcibağ’ın Neşet Kaya’yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı. Halil Evcibağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Yangının altından cinayet çıktı... Bütün aileyi yakmış
Halil Evcibağ’ın çaldığı altın yüzüğü kuyumcuda bozdurduğu görüntüler ortaya çıktı.
  

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#Nurgül Kaya#Neşet Kaya#Halil Evcibağ

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