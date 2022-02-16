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Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler toprağa verildi! Baba güçlükle ayakta durdu, dede bayıldı

#Manisa#Kula#İkiz
Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler toprağa verildi Baba güçlükle ayakta durdu, dede bayıldı

Manisa'nın Kula ilçesindeki çiftlik evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren ikizler Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan'ın (3) cenazesi, memleketleri İzmir'de toprağa verildi. Çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan Ramazan Atalan, cenazede güçlükte ayakta durdu. Torunlarını kaybeden dede ise cenazede baygınlık geçirdi.

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Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kula ilçesine bağlı kırsal Şeritli Mahallesi, Bakacak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İlker Kırlı'ya ait hindi çiftliğinde çalışan ailenin kaldığı evde elektrikli sobadan yangın çıktı. Bu sırada çiftlikte çalışan Hatice-Ramazan Atalan, kaldıkları evden yükselen dumanı fark etti. İtfaiye ekiplerine haber veren çift, ikiz çocukları Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan'ı kurtarmak için içeri girdi. Çocuklarına ulaşan çift, kendi imkanlarıyla ikizlerini Kula Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede, yoğun dumandan zehirlendiği belirlenen ikizler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZEDE BAYILDI

İkizler için öğle vakti memleketleri İzmir'in Konak ilçesindeki Hava Şehitleri Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye ikizlerin ailesi ve yakınları katıldı. Baba Atalan güçlükle ayakta dururken, ikizlerin dedesi cenazede bayıldı. Namazın ardından ikizlerin cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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ELEKTRİK SOBASININ KABLOLARI ERİMİŞ

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin yangınla ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı. Raporda, fişi prize takılı bırakılan veya unutulmuş olan elektrikli sobanın kablo bağlantı yerlerinde kısa devre oluştuğu, bu nedenle kabloların erimiş olduğu ve yangının bu nedenle çıkmış olabileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler toprağa verildi Baba güçlükle ayakta durdu, dede bayıldı

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#Manisa#Kula#İkiz

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