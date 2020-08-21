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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 12:25 | Son Güncelleme:

Yangında mahsur kalan kadın, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

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Yangında mahsur kalan kadın, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
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ANTALYA'da dubleks evinde çıkan yangında balkonda mahsur kalan Belek Özkoyuncular(31), ölümden itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yoğun duman nedeniyle zehirlenme tehlikesi geçiren Özkoyuncular'ın kurtarılma anları saniye saniye görüntülendi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1043 Sokak üzerindeki Göktaş Apartmanı'nın üçüncü katında çıktı. Muhasebeci Metin Özkoyuncular ile ev kadını eşi Belek Özkoyuncular, bir süre önce satın aldıkları evde tadilat yaptırdı. Bu sabah ise Belek Özkoyuncular, eşini işe, küçük kızını kreşe gönderdi. Bir süre sonra yanık kokusu alan kadın, evin salonunda yoğun duman gördü. Belek Özkoyuncular, dumandan kapıya ulaşamayınca dubleks evin üst katına çıktı. Ancak balkonda mahsur kaldı. Kıyafetiyle ağzını kapatıp, dumandan etkilenmemeye çalışan Özkoyuncular, çaresizlik içerisinde kurtarılmayı beklerken, vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, balkona merdiven uzattı. Bir itfaiye erinin yardım ettiği Belek Özkoyuncular, kurtarılarak aşağıya indirildi.

Özkoyuncuların komşusu Ali Özkul, sabah kablo kokusu ile uyandığını belirterek, “Ben önce kokunun çocukların bilgisayarından geldiğini düşündüm. Dış kapıyı açtığımda yoğun duman gördüm. Meğerse üst kat komşumuzun evi yanmış" dedi. Yangın, yaklaşık yarım saatte söndürülürken, vatandaşlar genç kadının kurtarılışını cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Belek Özkoyuncular'ın kurtarılışı ile çevredeki vatandaşların görüntü çekme yarışı, DHA muhabirinin kamerasına yansıdı.

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