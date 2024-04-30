Yangında Cihangir öldü ağabeyi yaralandı

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Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri evde bulunan iki kardeşi baygın halde dışarıya çıkardı.

Yapılan kontrolde, Cihangir Taşdelen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Çorlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Enver Taşdelen’in ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Cihangir ile Enver Taşdelen’i babaannelerinin evde yalnız bırakıp dışarı çıktığı, annelerinin ise çalıştığı fabrikada olduğu ortaya çıktı.