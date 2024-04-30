×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yangında Cihangir öldü ağabeyi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Çorlu#Çorlu Devlet Hastanesi
Yangında Cihangir öldü ağabeyi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 07:00

Tekirdağ Çorlu’da dün saat 13.00 sıralarında Hıdırağa Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın 1’inci katında yangın çıktı.

Haberin Devamı

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri evde bulunan iki kardeşi baygın halde dışarıya çıkardı.

Yapılan kontrolde, Cihangir Taşdelen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Çorlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Enver Taşdelen’in ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Cihangir ile Enver Taşdelen’i babaannelerinin evde yalnız bırakıp dışarı çıktığı, annelerinin ise çalıştığı fabrikada olduğu ortaya çıktı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Çorlu#Çorlu Devlet Hastanesi

BAKMADAN GEÇME!