Yangın tatbikatı nefes kesti

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ADALAR’da yangın tatbikatının senaryosu gereği, Büyükada’daki Yörük Ali Plajı’nda yangın çıktı. Saat 11.13’te itfaiyeyi arayan ihbarcı yangını bildirdi. İlk olarak Büyükada’daki ekipler ormanlık alandaki yangına müdahale etti. Daha sonra Maltepe’den çıkartma gemisiyle tüm ekipler Büyükada’ya doğru yola çıktı. Tatbikatta AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Adalar Belediyesi, 112 Acil/UMKE, 1. Ordu Komutanlığı, Tarım Orman Başkanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, İSKİ, İGDAŞ ve Şehir Hatları personeli de yer aldı. Toplam 121 personel 27 kara ve 6 deniz aracı kullanarak yangını kısa sürede söndürdü. Senaryo gereği alevlerden etkilenen bir vatandaş da ambulansla Büyükada İskelesi’ne, ardından da hastaneye kaldırıldı.

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PERDELEME SİSTEMİNİ UYGULADIK

Tatbikatla ilgili bilgi veren İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte en çok nüfus hareketliliğin olduğu Adalar’daki ormanların yangın riski altında olduğuna dikkat çekip, “Tatbikatın amacı, herhangi bir yangın durumunda kendi reflekslerimizi artırabilmek, eksikliklerimizi tespit edip gidermek ve önlemler almak. Tatbikatta, yangının ormanda yayılmasını engellemek için geliştirdiğimiz perdeleme sistemini uyguladık” dedi.