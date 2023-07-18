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Yangın çıkarıp denize kaçınca boğulma tehlikesi geçirdi... Vatandaşlar böyle yakaladı

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#Muğla#Bodrum#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 14:12

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki maki yangınında 50 dönüm alan zarar gördü. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra makilikte yangın çıkararak denize kaçan şahıs ise boğulma tehlikesi geçirdi. Şüpheliyi bir teknedeki vatandaşlar yakalayıp polise teslim etti.

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Bodrum ilçesi İçmeler mevkisinde kurduğu çadırda konaklayan V.İ., dün akşam saatlerinde, görgü tanıklarının iddiasına göre, uyuşturucu madde kullandıktan sonra, makilikte yangın çıkardı.

Yangın çıkarıp denize kaçınca boğulma tehlikesi geçirdi... Vatandaşlar böyle yakaladı

V.İ., ardından da denize kaçtı. Bu sırada çevredekiler alevlere müdahale ederken, bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle alevler daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın çıkarıp denize kaçınca boğulma tehlikesi geçirdi... Vatandaşlar böyle yakaladı

Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönüm alan zarar gördü. Makiyi ateşe verdikten sonra yüzerek kaçmaya çalışan V.İ., boğulma tehlikesi geçirdi. Tesadüfen bölgeden geçen yattakiler durumu fark edip, botla yanına giderek V.İ.'yi kurtarıp, polise teslim etti.

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Yangın çıkarıp denize kaçınca boğulma tehlikesi geçirdi... Vatandaşlar böyle yakaladı

Polis ve zabıta ekiplerinin de yardımıyla sahilden yola kadar çıkarılan V.İ., ailesiyle sorun yaşadığını belirterek, "3 gün önce buraya gelip, çadır kurdum. Bugün de kendimi çadırla birlikte yakmaya çalıştım ama başaramadım. Daha sonra kendimi denizde boğamaya çalıştım ama kurtardılar" dedi.

Yangın çıkarıp denize kaçınca boğulma tehlikesi geçirdi... Vatandaşlar böyle yakaladı

V.İ. yolda bu kez de polislerden birinin tabancasını almaya kalkıştı. Ancak polisler, V.İ.’yi müdahale edip gözaltına alarak polis merkezine götürdü. V.İ.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Yangın çıkarıp denize kaçınca boğulma tehlikesi geçirdi... Vatandaşlar böyle yakaladı

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#Muğla#Bodrum#Yangın