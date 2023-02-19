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Yanan otomobiline müdahale sırasında gözyaşları içinde kaldı

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#İSTANBUL#Avcılar#Yangın
Yanan otomobiline müdahale sırasında gözyaşları içinde kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 10:22

AVCILAR'da hareket halindeyken motor bölümü alev alan otomobildeki yangını itfaiye erleri söndürürken, araç sahibinin gözleri doldu.

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İki yıl önce otomobili çalınan Mehmet Çeliker, eski model 34 UG 580 plakalı otomobili satın aldı. Çeliker, dün öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi Şebnem Sokak'ta otomobili ile giderken, motor kısmının alev aldığını fark etti. Yanan otomobili güçlükle durduran Çeliker, bağırarak yangın tüpü olanlardan yardım istedi.

Yanan otomobiline müdahale sırasında gözyaşları içinde kaldı

Getirilen yangın tüpleri ile ilk müdahalesi yapılan otomobilin motor bölümü büyük ölçüde kullanılamaz hale gelirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Bu otomobili aldıktan sonra motorunu baştan sona yenilediğini belirten Mehmet Çeliker, "Kimseye zarar gelmemesi için rampadan aracı sürdüm ve güçlükle durabildim. Neden yandığını anlayamadım" dedi. Yanan otomobile çaresizlikle bakan Mehmet Çeliker'in gözleri doldu. Bu sırada Çeliker'i arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

 

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#İSTANBUL#Avcılar#Yangın

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