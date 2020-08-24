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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 15:32 | Son Güncelleme:

Yanan evine müdahaleyi gözyaşlarıyla izledi

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Yanan evine müdahaleyi gözyaşlarıyla izledi
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ANTALYA'da, 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı. 4 çocuğunu alıp evden çıkan Gurbet Güler, bir iş yerinin önünde yangının söndürülmesini izlerken gözyaşı döktü.

Polis ve itfaiyeyi harekete geçiren yangın, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 880. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın 1'nci katındaki dairede çıktı. Çocukları ile evde bulunan Gurbet Güler, duman çıktığını fark edince paniğe kapıldı ve evden çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede evin odalarını sarmaya başladı. Hızla olay yerine gelen itfaiye, yangını 30 dakikada söndürdü. Üst katların da siyah dumanla kaplandığı yangında, daire kullanılamaz hele geldi. Çocukları ile bir iş yerinin önüne bekleyen Gurbet Güler, sürekli gözyaşı döktü. Gurbet Güler, komşuları tarafından sakinleştirilirken, polis ve itfaiye yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

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